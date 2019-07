Xavi Simons e gli altri | il business degli under 18 nel calcio

Il baby prodigio Xavi Simons passa dal Barcellona al PSG : E’ un centrocampista 16enne considerato da molti un predestinato: Xavi Simons. Così chiamato in onore dello storico calciatore blaugrana, di lui condivide anche il ruolo, ma non più la squadra. Dalle giovanili del Barça è infatti passato al Paris Saint Germain, che ha dato l’annuncio sui social. Xavi Simons è un figlio d’arte, in quanto anche suo padre era calciatore, e pur essendo giovanissimo è già sotto la procura di ...