Toninelli:Tav?Bidonata dai costi enormi

La Tav è "una bidonata conenormemente superiori ai benefici" e "M5s è sempre stato,fin dalla nascita,contrario all'opera" mentre "ricordo i sindaci leghisti contro,e anche Salvini no Tav:lui dovrebbe spiegare in base a quali elementi ha cambiato idea". Lo ha detto il ministro dei Trasporti,parlando a Radio Crc e spiegando che "grazie al lavoro svolto abbiamo fatto capire anche alla commissione Ue che non è conveniente per l'Italia e,cosa hanno fatto,hanno promesso molti più soldi".(Di lunedì 29 luglio 2019)