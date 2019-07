Giorgetti | Il governo è instabile come il meteo

Giorgetti : “Stato del governo variabile come il meteo”. E sul Tav : “Serve più alta velocità” : “Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è tornato il sereno. Così come nel governo: un giorno sembra che debba scendere il diluvio il giorno dopo si sistema tutto. Un mio piano per uscire dall’Esecutivo? Non dico più niente perché vengo travisato. E’ estate: anche Pogba sono già 4-5 volte che lo danno alla Juve…”. Così Giancarlo Giorgetti a margine di un evento di Poste Italiane, a ...

Antonio Milo - l'ex di Forza Italia : "Ho parlato con Denis e Giorgetti - crisi di governo ad ottobre" : Un faccia a faccia, a pranzo, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un incontro attesissimo: i due leader e vicepremier non si vedevano dallo scorso 11 luglio. Incontro positivo, almeno a parole: l'intenzione comune è quella di tenere in piedi il governo, di andare avanti insomma, così come chiesto da

Giancarlo Giorgetti silurato dal M5s - e lui silura Luigi Di Maio. Retroscena : "Se ne va dal governo" : Il silurato silura il governo. Per Giancarlo Giorgetti le porte per la Commissione Ue si sono chiuse a inizio settimana, quando Lega e M5s hanno rotto sull'appoggio alla presidente Ursula Von der Leyen. Un disastro politico che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha pagato a caro prezzo

Giorgetti lascia il Governo : elezioni subito : La base leghista ripete elezioni subito e sta perdendo la pazienza. Matteo Salvini deve staccare la spina, altrimenti rischia di

Giancarlo Giorgetti al Quirinale rinuncia all'Europa : crisi di governo - ore contate : Il fatto che il governo sia agli sgoccioli lo conferma anche la mossa di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, ha avuto un colloquio di circa 20 minuti con Sergio Mattarella, nel corso del quale ha spiegato al Capo dello Stato le ragioni per le quali ha rinu

Ue : fonti governo M5S - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...

Giancarlo Giorgetti lascia il governo. "Sta già studiando per superare il test della Commissione Ue" : Giancarlo Giorgetti è oramai "rassegnato" all'idea di essere il candidato italiano alla Commissione europea. Da uomo d'onore e fedele al Carroccio non può proprio dire di no a Matteo Salvini, che da tanto lo corteggia. E così il sottosegretario ha ceduto e "ha già iniziato a studiare" per poter "sup

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...

Giorgetti avvisa i grillini : così il Governo cade : Il numero due leghista Giancarlo Giorgetti pone un ultimatum al premier Giuseppe Conte, a Luigi Di Maio e a tutti

**Ex Ilva : Giorgetti - governo deve mantenere impegni'** : Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla questione dell'immunità per i dirigenti del gruppo siderurgico che ha rilevato l'ex Ilva."se il governo ha assunto un impegno in sede di negoziazione, diventa complicato e disdicevole non mantenerlo. Non conosco esattamente il dossier, lo conosce Di Maio e sa come p

Giancarlo Giorgetti rivela : "Tra una settimana si capirà tutto sulle sorti del governo gialloverde" : "Tra una settimana si capirà tutto", diceva ieri venerdì 21 giugno il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai leghisti che gli chiedevano se Salvini aprirà la crisi. "Serve una giusta causa per sciogliere un contratto" ribadiva. Ed ecco che il movente è stato trovato: tra una settimana infatti Bruxel

Nomine Ue - verso l’accordo su Giorgetti. Ora il governo punta sulla Concorrenza : Ventotto capi di Stato e di governo tenteranno stasera di accordarsi sul prossimo presidente della Commissione Ue. Ne discuteranno a cena, senza consiglieri a fianco e con i telefonini spenti. Giuseppe Conte sarà costretto a cavarsela da solo in mezzo a negoziatori parecchio abili, alcuni dei quali (ad esempio il presidente francese Macron) arriver...

Governo - vertice Salvini-Conte-Di Maio/ "Non tiro in lungo" : Giorgetti 'stana' M5s : vertice di Governo a Palazzo Chigi: Conte vede Salvini e Di Maio, ma non mancano gli attriti su sanzioni Ue, rimpasto e tasse. Giorgetti 'stoccata' a M5s

Governo - Giorgetti : “Avvertimento di Conte alla Lega? Se la vedrà con Salvini - normalmente i voti contano” : “Giuseppe Conte dice che dovremmo andare a elezioni se la Lega vuole capitalizzare il consenso e cambiare assetto al Governo? Di questo se la vedrà con Salvini. In democrazia normalmente i voti contano. Io sono sempre d’accordo con Salvini”. A dirlo, a margine di un evento a Palazzo Chigi con gli atleti della Federazione italiana sport invernali, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Sulle ...