Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019)Vio pensava di godersi una bella vacanza ama lei e suisono stati costretti a passare un bel po’ di tempo in. Il motivo? Dopo qualche giorno sul posto lei, Maria Sole e Nicolò hanno contratto un brutto virus influenzale. Da lì, la necessità di essere ricoverati in unde L’Havana: “Siamo stati male tutti e tre, una bella giornata inpoi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per quanto stavamo male. Sole sta ancora maluccio, io e Nico abbiamo guidato con la febbre fino a Trinidad ma va tutto molto bene”, ha raccontato, con la sua immancabile ironia, in una Instagram Story. Ma le disavventure della campionessa del mondo non sono finite qui: una volta passato il virus influenzale, infatti, lei e suo fratello hanno pensato di fare una gita a cavallo a Trinidad e lì Nicolò ha preso una zecca. Esito? Di nuovo in ...

Cascavel47 : Bebe Vio in ospedale a Cuba con i suoi fratelli: ecco cosa è accaduto - TutteLeNotizie : Bebe Vio in ospedale a Cuba con i suoi fratelli: ecco cosa è accaduto - FQMagazineit : Bebe Vio in ospedale a Cuba con i suoi fratelli: ecco cosa è accaduto -