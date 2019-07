Ancelotti | “Cominciamo con due trasferte insidiose | ma siamo fiduciosi”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il Napoli pubblica su Twitter il commento di Carloal sorteggio per il calendario del prossimo campionato. Alle prime due giornate la squadra partenopea incontrerà prima la Fiorentina e poi la Juventus. Non esattamente una passeggiata, insomma, per l’esordio del Napoli bis di. Il tecnico, tuttavia, pur riconoscendo che si tratta di due incontri pericolosi, si è detto comunque ottimista. Queste le sue parole: “Cominciamo con due, mafiduciosi. Forza Napoli Sempre” Mister @Mrsul calendario:con due, mafiduciosi. Forza Napoli Sempre” — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 29, 2019 L'articolo: “Cominciamo con due, mafiduciosi” ilNapolista.

