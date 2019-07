L' americano accusato della morte di Cercielli bendato durante l' interrogatorio

Fonte : agi

(Di domenica 28 luglio 2019) Una foto che ritrae Gabriel Natale-Hjort, uno dei due americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre viene interrogato in caserma ammanettato dietro la schiena eha monopolizzato il dibattito politico. La foto aveva cominciato a circolare sabato sera e subito il Comando generale aveva preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette". Il Comando provinciale di Roma, da parte sua, aveva avviato "accertamenti diretti a individuare i responsabili". Un colpo all'immagine - proprio nel momento in cui tutte le forze politiche e la società civile si stringevano intorno all'Arma e in cui commenti denigratori venivano stigmatizzati e puniti - che non è andato giù a nessuno, soprattutto al Comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri. Il generale, dice il senatore di ...

vitaste : RT @cicciogia: L'americano accusato dell'omicidio del carabiniere è stato tenuto ammanettato e bendato durante l'interrogatorio. 1-In uno… - FrancescoLopane : RT @agatamicia: non vi sorge il dubbio che la foto dell'americano bendato sia stata diffusa a uso e consumo del concetto 'lo vedete che qui… - tamangha : RT @agatamicia: non vi sorge il dubbio che la foto dell'americano bendato sia stata diffusa a uso e consumo del concetto 'lo vedete che qui… -