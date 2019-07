Invecchiamento cerebrale | i chili di troppo negli over 60 aumentano il rischio

Fonte : dilei

(Di domenica 28 luglio 2019) Gli60 in sovrappeso e obesi corrono unpiù alto di andare incontro a problemi di. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team scientifico attivo presso l’Università di Miami. I dettagli della ricerca in questione sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Neurology. Gli esperti che l’hanno condotta hanno preso in esame un insieme di dati, tutti riferiti al cosiddetto Northern Manhattan MRI Sub-Study. Complessivamente, è stata monitorata la situazione di un campione di 1.289 individui (media di età pari a 64 anni). In questo no, erano presenti 346 persone normopeso, ossia con un BMI inferiore a 25. Nel campione, sono stati inclusi anche 571 individui con BMI compreso tra 25 e 30, indi considerabili sovrappeso. Nel caso di 372 persone, si è invece potuto parlare di obesità a causa di un BMI superiore a 30. Gli ...

