Gazzetta | De Laurentiis fa bene a non cedere al ricatto dei procuratori per Pépé

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

Gazzetta : Raiola non ha gradito la clausola di De Laurentiis per le sue eventuali offese al Napoli : Lozano congelato Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna sulle questioni in sospeso tra Mino Raiola e il presidente De Laurentiis. Questioni che, secondo il giornalista, potrebbero bloccare l’affare Lozano. Date le evidenti difficoltà del Napoli di chiudere le trattative per Icardi e Pépé, il club potrebbe decidere di tornare sulla prima alternativa, Lozano, ma le tensioni con il procuratore del calciatore sono evidenti. Il ...

Gazzetta : “Ancelotti e Sarri spingono De Laurentiis a cercare i big” : Nella pagina delle opinioni della Gazzetta, Maurizio Nicita fa notare il cambio di rotta del Napoli e del presidente De Laurentiis. “Cambio di rotta” definisce l’apparente nuova volontà del presidente di acquistare un big. Il titolo scelto è: Come mai ora De Laurentiis vuole un big?”. “Tutta colpa di Carlo. E di Maurizio”, scrive così l’inviato della Gazzetta a Dimaro. Nicita ricorda che l’estate scorsa, ...

Gazzetta : Per Icardi De Laurentiis ha un alleato nell’Inter : Asse aperto tra Inter e Napoli per Mauro Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti potrebbe essere proprio il club milanese l’alleato di De Laurentiis per chiudere l’affare. L’argentino ha espressamente detto che preferirebbe come destinazione la Juve, ma Marotta non vorrebbe vendere al diretto avversario. Il Napoli intanto si sarebbe portato avanti con una proposta d’ingaggio di 7 milioni a Wanda Nara per ...

Gazzetta : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per D’Ursi : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per Eugenio D’Ursi del Catanzaro. Monza e Bari stanno facendo un mercato galattico e adesso vorrebbero entrambe portare a casa l’ala-goleador giallorossa. Il Napoli ha offerto 500 mila ma il Catanzaro ha rifiutato, il Monza ha rilanciato con 600più bonus, ma ancora nulla è deciso perché Berlusconi e De Laurentiis non hanno fatto i conti con il club calabrese poco incline a lasciarsi ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole vincere lo scudetto e prepara un Napoli competitivo : Le strategie di mercato del Napoli quest’anno hanno sorpreso un po’ tutti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il fatto che il presidente De Laurentiis abbai deciso di assecondare appieno il suo allenatore ha dimostrato che il Napoli la prossima stagione non ha intenzione di fare ancora lo spettatore. Ancelotti ha terminato il periodo di osservazione e adesso vuole vincere e anche il presidente. Proprio per questo il Napoli ha ...

Gazzetta : Icardi-Napoli - De Laurentiis ha pronto un assegno di 60 milioni per l’Inter : Napoli e Juve è sempre più scontro. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, i due club hanno iniziato a darsi battaglia sul terreno del mercato. In casa azzurra l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport che prospetta una battaglia tra Juve e Napoli per l’argentino. Il Napoli è partito in ritardo nella corsa, una ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole portare James a Dimaro - ma col Real le posizioni sono ancora distanti : La Gazzetta dello Sport rilancia la tesi secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in progetto di portare James Rodriguez a Dimaro non appena chiuso l’accordo. Ovviamente non c’è certezza dei tempi con cui si possa chiudere, ma trapela ottimismo. In ogni caso il progetto c’è. De Laurentiis avrebbe immaginato di far arrivare James tra il 22 e il 23 a ridosso dell’amichevole con la Cremonese per ...

Gazzetta : De Laurentiis aspetta la prossima mossa di Raiola per Lozano : Hirving Lozano, altro nome, altra partita di scacchi per il presidente De Laurentiis, sostiene la Gazzetta dello Sport. Un gioco lento ed estenuante in cui bisogna avere pazienza e sangue freddo. Sul messicano per Psv c’è anche il Valencia, ma De Laurentiis non ha intenzione di affrettare le sue mosse, anzi da esperto giocatore di scacchi vuole attendere per capire quali siano le reali intenzioni di Mino Raiola, procuratore del ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

La Gazzetta su Manolas : operazione efficace di De Laurentiis e Giuntoli : Si è arrivati agli ultimi minuti di domenica 30 giugno, ma alla fine l’affare Manolas è stato concluso. Il greco appartiene alla scuderia del Napoli. Kostas ha esercitato l’opzione a proprio favore della clausola rescissoria da 36 milioni di euro. 2,7 di questi andranno allo stesso difensore. Il greco ha firmato un quinquennale da oltre 4 milioni di euro netti, che arrivano a 4,5 con i bonus. L’accordo raggiunto con la Roma ...

Gazzetta : Per chiudere un contratto con De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni : Che trattare con il presidente del Napoli non sia esattamente una passeggiata è noto. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta quanto affermato da un avvocato che ha avuto a che fare con il patron del Napoli. “Per concludere un contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni di lavoro pieni dei legali” Dice così la fonte non meglio identificata. Che il quotidiano sportivo indica come un esperto ...

Gazzetta : La Samp su Verdi ma non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis : Alla Sampdoria Simone Verdi piace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea di Ferrero ...

Gazzetta : effetto Sarri alla Juve sul mercato di De Laurentiis : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport parla del mercato scatenato di Aurelio De Laurentiis. Identifica il cambiamento del presidente del Napoli che l’anno scorso aveva velocemente scalzato ogni pensiero su Cavani e Benzema, quest’anno è sceso in campo in prima persona per l’affare James Rodriguez. Due le motivazioni alla base di questo nuovo Aurelio, sicuramente l’apporto di Ancelotti che dopo aver studiato la ...