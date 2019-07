Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente nel Foggiano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Claudio Carollo Oltre alle due vittime, sono rimasti ferite altre quattro persone dei tre veicoli coinvolti nell'in una galleria vicino al Comune di Mattinata. Gli inquirenti indagano sulle dinamiche dello scontro Un uomo di 34 anni e sua figlia di appenasono morti in unin galleria, nel. Ildella neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di Barletta. Lo scontro è avvenuto questa mattina sulla statale 688, dentro alla galleria “San Benedetto”, nel tratto del comune di Mattinata. Il terribileha interessato tre veicoli e, oltre alle due vittime, ha provocato quattro feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Dalle prime notizie sulle cause del disastro riferite a La Gazzetta del Mezzogiorno, le autorità ipotizzano che l'impatto sarebbe stato provocato da un sorpasso ...

