Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Lacontinua la preparazione per la prossima stagione, successo inilcon il risultato di 7-0. Fonseca riparte col suo 4-2-3-1, Zaniolo affianca Nzonzi in mezzo mentre Kluivert, Antonucci e Spinazzola alle spalle di Defrel. In gol sul finire del primo tempo con Zaniolo, mentre nella ripresa il 2-0 arriva grazie all’autorete di Granata, poi arrotondano il risultato Santon, Under e Florenzi, nel finale ladiper il definitivo 7-0. “Stiamo lavorando veramente duro e si vede che siamo tutti un po’ stanchi, pesanti in campo – l’analisi di Santon a fine gara ai microfoni diTv – ma stiamo aumentando il minutaggio, dobbiamo continuare su questa strada e allenarci forte. Ci aspetta una stagione importante e tutti si aspettano tanto da noi. E’ difficile imparare tutto in tre settimana ma ci stiamo ...

CalcioWeb : #Roma in scioltezza, 7 gol in amichevole contro il Rieti: doppietta di #Schick - _treacherous_13 : 1’55”14 con il costume non in poliuretano, in semifinale con scioltezza e tanta, tantissima roba. Mai vista nuotare… - F_Manga18 : @statutos__ Eppure secondo il Roma twitter arriveranno sopra il Milan in scioltezza -