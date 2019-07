Concorso riservato ultime notizie | errori nella pubblicazione delle graduatorie di merito

Graduatorie del Concorso riservato infanzia primaria in aggiornamento : Le Graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo del 50% ...

Graduatorie del Concorso riservato infanzia primaria in aggiornamento : Le Graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo del 50% ...

Scuola - ipotesi Concorso direttori Dsga riservato agli assistenti amministrativi Ata : Arriva l'ipotesi di un concorso dedicato per permettere agli assistenti amministrativi Ata che abbiano lavorato per almeno due anni nella direzione dei servizi generali ed amministrativi di ottenere definitivamente il titolo di Dsga. E' il quotidiano specializzato Italia Oggi ad anticipare le ipotesi allo studio del Ministero dell'Istruzione: l'obiettivo è quello di contemperare gli interessi del personale Ata impiegato nella mansione con quelli ...

Concorso riservato scuola : prova scritta decisiva - l'orale per la posizione in graduatoria : Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nella scuola con i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della scuola, renderà ...

Immissioni in ruolo da Concorso riservato ai docenti abilitati - i posti per regione : Come da programma si sono concluse le operazioni di mobilità. Il Ministero ha pubblicato le disponibilità dei posti residui dopo i trasferimenti. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado si trattava di un evento molto atteso. Ricordiamo che in molte regioni le graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate. In diversi altri casi mancano ancora le commissioni esaminatrici. A breve è atteso un intervento dei sindacati per ...

Concorso riservato infanzia primaria - come avverranno le immissioni in ruolo da graduatoria di merito : Il Concorso riservato ai docenti della scuola primaria dell’infanzia volge al termine con lo svolgimento degli ultimi colloqui orali. Le graduatorie di merito regionali nelle quali confluiranno i docenti dovranno essere pubblicate entro e non oltre il 30 luglio 2019. Ciò per consentire agli uffici scolastici regionali di effettuare le operazioni di convocazione, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo. ...

Concorso straordinario bis o riapertura del Concorso riservato? I dubbi dei DM e Sfp : Nelle ultime ore era circolata voce circa la probabilità di un concorso straordinario Bis, rivolto sempre ad insegnanti Diplomati Magistrali e laureati in Scienze della Formazione. La notizia ha fatto sobbalzare coloro che rientrerebbero in questa categoria, chiedendosi circa la veridicità di questi rumors. Sono soprattutto gli esclusi da questo concorso a chiedersi se potrebbero essere ammessi alla partecipazione a questo nuovo concorso. Ma ...