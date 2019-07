Ufficio | dose che gli uomini non sopportano delle donne

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Solo chi ha lavorato contornato dalo sa: avere molte colleghe inequivale pressapoco a disporre di un’équipe di assistenza psicologica mobile, pronta a intervenire in modo eccellente e tempestivo in ogni caso di affaticamento, stress o semplice umore nero. Perché abbandonandoci per un momento agli stereotipi di genere, senza alcuna pretesa di oggettività ma solamente con la presunzione di un divertente passatempo, possiamo affermare, esclusivamente su base empirica, che le colleghe sono migliori confidenti degli. Perché sono più empatiche, meno giudicanti, più emotivamente perspicaci. Ma spesso sono questi stessi tratti a definirne anche i «difetti», ovvero quelle caratteristiche che agli, a volte, danno un po' fastidio. Eccone alcuni: I continui capannelli che leformano, smantellano e riformano in ...

ClaudiaFiori72 : Quelle mattine meravigliose in cui riesci a trovare posto a Varazze alle 8, il tempo di salire in ufficio e devi ri… - perucchinivale1 : RT @pioggiadoro: Prima dose presa, ora di corsa in ufficio ho tre appuntamente che voglio liquidare al più presto, oggi siamo invitati a pr… - Ardofoco : RT @pioggiadoro: Prima dose presa, ora di corsa in ufficio ho tre appuntamente che voglio liquidare al più presto, oggi siamo invitati a pr… -