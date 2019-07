Nuoto | Mondiali 2019 | Dressel pauroso nei 100 farfalla | Codia infortunato ed eliminato

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Non inizia nel migliore dei modi per l’Italia la sesta giornata deidia Gwangju (Corea del Sud) per l’Italia. C’erano grandi aspettative per il campione d’Europa a Glasgow Pieroma l’azzurro viene clamorosamentecon il tempo di 53″09 (26° posto). L’azzurro, però, è stato condizionato da un infortunio alla schiena che gli ha impedito di nuotare come sa, non consentendogli di fare meglio di quanto visto. Davvero un peccato per il nuotatore nativo di Trieste, visto che i presupposti in questa rassegna iridata erano confortanti per quanto si era visto nei 50. Niente da gare anche per Federico Burdisso 19°, che con 52″65 è fuori dalla top-16 come il campione olimpico Joseph Schooling (52″93). Si conferma invece l’americano, campione del mondo in carica, Caeleb: 50″28 per ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -