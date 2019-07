MechWarrior 5 | Mercenaries è stato posticipato a dicembre e sarà un' esclusiva Epic Games

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) L'uscita di5:, gioco di simulazione di combattimento a giocatore singolo in sviluppo da Piranhaè stata posticipata ancora una volta. Il titolo sarebbe dovuto uscire a settembre su PC, ma secondo quanto scritto dal team sul sito ufficiale,disponibile a partire dal 10.Inoltre il giocoun'diStore per un anno. I fan che non saranno d'accordo con questa presa di posizione, sono indirizzati ad una pagina di FAQ in cui viene spiegato cosa fare per ottenere il rimborso.Non è la prima volta che il gioco subisce un ritardo:sarebbe dovuto uscire infatti nel 2018 e adello scorso anno il team aveva dichiarato che la nuova data di uscita sarebbe stata programmata a settembre 2019. Nell'annuncio di oggi, il team afferma: "Occorrono alcuni mesi in più per offrire una qualità considerevolmente ...

