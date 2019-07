iRobot | per avere la casa sempre pulita anche quando fa troppo caldo

Fonte : today

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ile le temperature alte rendono ogni attività difficile. Se ci sentiamo spossati, ma non possiamo fare a meno di...

MarketWall_ITA : Alcuni pezzi grossi di #WallStreet stanno per 'dare gli esami' del secondo trimestre. A chi fare attenzione? Noi ab… - offerteoggi : iRobot Braava 390t Lavapavimenti 2 in 1 Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire stanze e Grandi spazi, con Pan… - offertegiorno : Ricambi iRobot Roomba Hepa Filtro Spazzole 800 865 866 871 875 876 870 880 886 895 900 960 965 966 980 robot aspira… -