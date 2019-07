incidente | auto cappotta sulla Modica Scicli

incidente Scicli - uomo in bici investito da un'auto ad Arizza : Incidente stradale stamattina in contrada Piano Conti nei pressi dell’incrocio per il lido Arizza a Scicli. Un uomo in bici è stato travolto da un’aut

Terribile incidente d’auto in Alto Adige : dopo un volto di centinaia metri muoiono due giovani donne : Stavano rientrando a casa dopo la fine del loro turno di lavoro in una malga sulle montagne dell’Alto Adige, ma a casa non sono mai arrivate. Due giovanissime hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri in Val Ridanna, una laterale della Val d’Isarco, nell’Alto Adige settentrionale. Secondo una prima ricostruzione, le quattro donne avevano da poco concluso il ...

Guidava sotto l'effetto di cocaina il padre del bimbo morto per l'incidente in auto : Fabio Provenzano, 34 anni, che dieci giorni fa si è schiantato con l’auto lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Alcamo, è risultato positivo alla cocaina. In tasca aveva anche una modica quantità dello stupefacente.Nell’incidente è morto il figlio dell’uomo, Francesco, 13 anni, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni l’altro figlio Antonino, 9 ...

incidente tra auto e pullman - ferita gravemente 23enne di Colonnella : Teramo - Una ragazza di 23 anni di Colonnella (Teramo) è rimasta seriamente ferita in un Incidente stradale avvenuto intorno alle tre di notte lungo la sopraelevata di San Benedetto del Tronto. La giovane era alla guida di una Renault Clio quando è andata a sbattere contro un pullman che proveniva in senso opposto. Sul bus c'erano 31 persone oltre l'autista, nessuna delle quali è rimasta ferita. Gravi invece le ...

incidente Teramo - auto contro moto : muore sul colpo Giancarlo - papà di 46 anni : Incidente a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove sulla provinciale 7 si è verificato lo scontro tra una moto e una Fiat Panda, in seguito al quale è morto un operaio di 47 anni, Giancarlo Merli, papà di due adolescenti. Un tragico destino quella della sua famiglia: diversi anni fa anche il fratello è deceduto in condizioni simili.Continua a leggere

incidente a Rubano - moto tampona auto : Franco muore sul colpo a 53 anni - grave la moglie : Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.Continua a leggere

incidente sull’A1 tra Toscana e Umbria - auto sotto un tir : automobilista morto schiacciato : Tragico Incidente sull'A1 Milano-Napoli non lontano dall'uscita Chiusi Chianciano Terme al confine tra Toscana e Umbria: un'auto è finita sotto un tir in seguito ad un tamponamento, verificatosi per cause da chiarire, e il conducente è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare: si aggrava ancora il bilancio delle vittime sulle strade italiane nel weekend.Continua a leggere

Giornalista sta leggendo in diretta una notizia di un incidente automobilistico - capisce che uno dei morti è il marito - cosa succede : Una Giornalista, Supreet Kaur, stava leggendo in diretta le notizie per la rete indiana IBC24. Mentre era intenta a dare una notizia di un incidente automobilistico appena avvenuto che era stato particolarmente grave con morti e feriti, ha capito che una delle persone morte era suo marito. La donna è riuscita a leggere fino in fondo la notizia senza che i telespettatori da casa potessero minimamente intuire che c’era qualcosa che non ...

Calabria : auto si ribalta in un incidente stradale - una ragazza ferita : Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di ...

incidente stradale a Vittoria - scontro auto moto : un ferito : Un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto stamattina a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Lecce - incidente a Copertino - 27enne si ribalta con l'auto : in rianimazione : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 2:00, a Copertino, nel Leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, un giovane 27enne del posto, Giulio Miccoli, avrebbe perso il controllo della sua automobile e si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, precisamente in via Vicinale Tumi. La carambola del veicolo ha fatto sì che il giovane rimanesse ferito in maniera comunque grave: al momento si trova ...

incidente Monte Mario : auto si ribalta e guidatore fugge a piedi : Roma – È caccia al pirata della strada che questa notte alle 2 circa ha causato un grave Incidente stradale in via Assarotti, a Monte Mario, e si e’ poi dato alla fuga. Il guidatore, che secondo alcuni testimoni sarebbe un uomo, era al volante di un’auto grigia che, dopo aver urtato una macchina in sosta, si e’ ribaltata nel mezzo della carreggiata. L’uomo sarebbe quindi uscito dall’abitacolo a gattoni, per ...

Pauroso incidente a Domusnovas - auto vola per 5 metri e prende fuoco : un ferito gravissimo : Terribile l'incidente stradale nella notte nella zona di Domusnovas. Una macchina è uscita di strada, precipitando sulle rocce di un dirupo, e ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri di Iglesias e due ambulanze inviata dal 118 per prestare soccorso ai due feriti.Continua a leggere