Fa più caldo in Europa che in Africa E Parigi brucia | sfiorati i 43 gradi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Jacopo Granzotto Da domani nubifragi. Italia nell'afa fino a metà settembre Jacopo Granzotto Nel bollettino meteo la variabile cromatica del sole funziona più di tante inutili parole. Può essere gialla, arancione, rossa. Anche viola, se all'ombra fa 41. Come a Baghdad da un mese a questa parte o nell'arida Sodom, in Israele. Lì il sole è sempre colorato di viola, ma è la regola e se ne sono fatti una ragione. Eppure questo 2019 farà rivedere i parametri della meteorologia. E anche qualche luogo comune. Prendiamo nota, perché ieri è stata una giornata memorabile in tutta. Mentre ad Algeri non si superavano i 28e a Il Cairo i 36, aè stato battuto il record che resisteva dall'agosto 1947: 42,5. Anche in Inghilterra l'ondata dina si è fatta sentire con i 39all'ombra di Londra, gente a torso nudo in metropolitana e permesso di ...

virginiaraggi : Per proteggere i cittadini più fragili dal caldo la Protezione Civile di @Roma Capitale ha distribuito 9.000 bottig… - MinisteroSalute : L'ondata di #calore si verifica quando si registrano temperature molto elevate per più giorni spesso associate a ta… - TgLa7 : Oggi in Europa il giorno più caldo della storia. Mai così a Parigi, in Germania, Belgio e Olanda. Ci avevano avvert… -