Alluvione lampo in Cambogia | crolla un ponte e ingoia due motociclisti | trascinati dalla

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ecco il terrificante momento in cui duesono stativiacorrente dopo il crollo di una causa di un’in. Kinak DaLi e Sok Vandy, soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando ilfatto di tronchi e fango quando ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante. Terrificanti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Ilera stato costruito temporaneamente per permettere ai soldati di accedere alla loro stazione. Secondo le autorità locali, l’uomo alla guida stava portando l’altro in ospedale per ricevere le cure contro la malaria. All’inizio, il video, che trovate in fondo all’articolo, mostra i due che avevano già attraversato buona parte del. Erano già a due terzi quando si è verificato il crollo. Sono entrambi caduti per alcuni metri, arrivando ...

napparulle : RT @alpi_molotov: Inondazione improvvisa, senza pioggia, a #Zermatt (#Svizzera), probabile conseguenza del dissesto del ghiacciaio del #Mon… - 17BlackCat17 : RT @alpi_molotov: Inondazione improvvisa, senza pioggia, a #Zermatt (#Svizzera), probabile conseguenza del dissesto del ghiacciaio del #Mon… - patriziapetrucc : RT @alpi_molotov: Inondazione improvvisa, senza pioggia, a #Zermatt (#Svizzera), probabile conseguenza del dissesto del ghiacciaio del #Mon… -