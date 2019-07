Tunisia | morto il presidente Essebsi a 92 anni Aveva promesso di non ricandidarsi

Tunisia - morto il presidente Essebsi : aveva 92 anni. Laico - era al potere dal 2014 : Era stato ricoverato ieri per la terza volta nel giro di alcune settimane all’ospedale militare di Tunisi. Ma alle 10.25 il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è morto. aveva 92 anni. Per due volte a giugno era stato portato in terapia intensiva – aveva detto il figlio Hafedh – per le conseguenze di una intossicazione alimentare. Al potere dal 2014, il Laico Essebsi aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di diventare ...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale Mappa : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale Mappa : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - un gommone naufraga al largo della Tunisia : un morto e 82 dispersi : Secondo l'attivista tunisino Chamseddine Marzoug, sarebbero sopravvissute solo 2 persone. I Migranti erano partiti dalle coste libiche

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...