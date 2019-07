Michelle Hunziker | il suo numero finisce su Instagram | la supplica di Aurora

Aurora Ramazzotti pubblica il numero di telefono di Michelle Hunziker : ‘Errore enorme’ : Nell’era dei social può capitare di incappare in qualche errore grossolano, come pubblicare per sbaglio un numero di telefono. Il guaio diventa ancora più grosso se il numero in questione è quello di un volto molto noto del mondo dello spettacolo, ovvero Michelle Hunziker. Il danno è stato fatto dalla figlia Aurora Ramazzotti come spiega la showgirl su Instagram: “È successa una cosa, mia figlia Aury si è svegliata probabilmente non ...

“Basta”. Michelle Hunziker - ‘schiaffo’ a Marica Pellegrinelli. Eros e Aurora restano in silenzio : Michelle Hunziker non ci sta. Sono passate due settimane dalla fine della storia tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e l’ex moglie del cantante è passata dalle parole ai fatti. Michelle Hunziker infatti, che non ha mai fatto mistero di provare un sentimento pure e autentico nei confronti di Eros, ha preso una decisione che ha fatto sobbalzare i suoi tanti fan, divisi sull’opportunità o meno di un gesto così forte. Nel dettaglio, mentre i ...

Aurora Ramazzotti - confessioni su Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli : Aurora Ramazzotti si racconta senza filtri, dall’adolescenza difficile per il confronto con la madre Michelle Hunziker al legame con Marica Pellegrinelli. In una lunga intervista al magazine Oggi, la figlia di Eros Ramazzotti e della Hunziker tocca alcuni degli aspetti più significativi, anche drammatici della sua esistenza. Tra questi le minacce di essere sfregiata con l’acido che hanno segnato una svolta nella sua vita: Nel 2017 ...

AURORA RAMAZZOTTI 'MA LE MIE SOPRACCIGLIA?'/ Foto - Michelle Hunziker 'Sono come...' : Michelle Hunziker e AURORA RAMAZZOTTI: lo scambio su Instagram. La figlia di Eros pubblica una vecchia Foto e alla fine interviene la mamma...

Michelle Hunziker - Aurora Ramazzotti : "Perché la mia con lei è stata un'adolescenza difficile" : Aurora Ramazzotti a Oggi racconta come lei, "divanista" cronica, si è trasformata in un’atleta con dieci chili in meno. "Nel 2017 mia madre ha ricevuto una email di ricatto: se non avesse pagato, mi avrebbero sfregiato con l’acido - torna a parlare di quella vicenda orribile -. Da quel giorno la mia

Maldive - nooo… Sardegna! Il post del bikini di Michelle Hunziker fa impazzire i fan : La biondissima conduttrice e showgirl Michelle Hunziker è in vacanza e per rilassarsi ha scelto le acque cristalline e le dorate spiagge di Chia, nel Sud della Sardegna. “Maldive?”, commenta la Hunziker in uno splendido scatto in cui appare in tutta la sua straordinaria forma fisica. “Noooooo… Sardegna!!!. Evviva l’Italia!”. Per la 42enne moglie di Trussardi migliaia e migliaia di like, con tanti sardi che la ringraziano per avere scelto ...

