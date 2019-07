Info e biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Europa

Annullato il concerto di Jovanotti ad Albenga : Info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti ad Albenga è Annullato per cause di forza maggiore. Le maree hanno spazzato via metri di spiaggia e ora la location non è adatta ad accogliere l’evento. Rispetto ai rilievi e alle misurazioni dello scorso novembre, oggi si parla di circa 10/12 metri di spiaggia in meno che rendono impossibile il corretto svolgimento del Jova Beach Party per la tappa di Albenga. Dopo il concerto di Barletta, l’artista è apparso sui ...

Giorgia al Lucca Summer Festival il 18 luglio : scaletta - ultimi biglietti e Info Vip Pack : Giorgia al Lucca Summer Festival stasera, giovedì 18 luglio. L'artista è attesa alle ore 21.00 in Piazza Napoleone a Lucca per il nuovo appuntamento musicale del Lucca Summer Festival 2019; il concerto fa parte del Pop Heart Summer Nights, il tour estivo di Giorgia per la presentazione dell'ultimo album, Pop Heart, un progetto di cover pop nel quale ha eseguito i brani a lei cari di altri artisti, italiani ed internazionali, pop. Dopo i ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - Info e biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...

Jovanotti a Cerveteri - il Jova Beach Party arriva nel Lazio : Info su scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti in concerto a Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La data è quella di domani, martedì 16 luglio, di recupero a quella inizialmente in programma a Ladispoli per la stessa serata. Il concerto si sarebbe dovuto tenere infatti alla Spiaggia di Torre Flavia ma, a prevendite già attive, è stato spostato a Cerveteri. I biglietti acquistati per la prima location restano validi per la seconda. Chi volesse, può ancora ...

Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi - Info e biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi. Un altro passo da gigante è compiuto, quindi, per il giovane Moriconi, che il 4 luglio ha riempito lo stadio Olimpico di Roma con un concerto che ha conquistato oltre 60000 persone. I biglietti in prevendita sono disponibili dalle 11 dell'11 luglio e saranno consegnati secondo le modalità abituali. I punti vendita saranno invece attrezzati a cominciare dalle 11 del 14 ...

Posticipato il concerto di Gazzelle a Marina di Pietrasanta : Info nuova data e rimborso biglietti : Il concerto di Gazzelle a Marina di Pietrasanta è stato Posticipato ad agosto. L'evento si sarebbe dovuto tenere mercoledì 10 luglio ma a causa di condizioni climatiche avverse è rimandato al 27 agosto. Il concerto si svolgerà sempre presso il Lofter Date c/o Parco La Versiliana e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Chi fosse impossibilitato a prendere parte al nuovo appuntamento potrà chiedere il ...

Info utili e scaletta per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...

Concerti di Irene Grandi per il nuovo album : Info biglietti e calendario ufficiale : Sono ufficiali i Concerti di Irene Grandi nel 2019 per il supporto di Grandissimo, nuovo album concepito per i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera. L’artista toscana sarà in tour per tutta l’estate ma anche in autunno, quando concluderà i Concerti al Teatro Verdi di Firenze con il live in programma per il 12 dicembre. Prima di partire per la tournée, Irene Grandi sarà anche ospite di Collisioni Festival a ...

I nuovi concerti di Fabrizio Moro dopo i palasport da Firenze a Lugano : Info e biglietti in prevendita : dopo le date nei palasport, sono annunciati i nuovi concerti di Fabrizio Moro nei teatri, quelli che seguiranno le date nelle grandi arene indoor nelle quali porterà la musica di Figli Di Nessuno, suo ultimo album di inediti. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con le modalità di consegna classiche con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

Kiss - concerto Ippodromo Snai San Siro Milano 2019/ Info - biglietti e scaletta : concerto Kiss Ippodromo Snai di San Siro a Milano: grande attesa tra i fan, Info biglietti ancora in vendita, scaletta e tante altre curiosità

Concerto Giorgia Genova 2 luglio 2019 : orario - biglietti e Info : Concerto Giorgia Genova 2 luglio 2019: orario, biglietti e info Mancano poche ore al Concerto di Giorgia a Genova. L’appuntamento con la prima tappa della tournée Pop heart summer nights è fissato per il 2 luglio 2019 ai Parchi di Nervi, grande isola verde del capoluogo ligure. Un’occasione davvero speciale per i fan che potranno cantare a squarciagola i più grandi successi della cantante romana e inoltre ascolteranno live i ...

Biglietti amichevoli Napoli a Dimaro - storica novità : acquistabili on line - Info e dettagli : amichevoli Napoli a Dimaro 2019: Biglietti acquistabili on line. Biglietti amichevoli Napoli a Dimaro acquistabili on line. Grande novità importante, sarà un ritiro a misura di tifoso ecco perché: Questa scelta favorirà i tifosi che seguiranno il ritiro in Val di Sole e non saranno più costretti ai viaggi verso Trento. Non è finita qui, sarà anche la prima volta in cui i fans del Napoli potranno godere di una importante innovazione: ...

Ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 - Info e biglietti : Dopo aver scoperto dell'arrivo dei Rammstein a Torino nel 2020 da una semplice gif animata comparsa sui canali social della band, oggi possiamo dire di avere la data Ufficiale: la band di Till Lindemann arriverà in Italia il 13 luglio 2020 con un'unica data presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino", una previsione che la stampa aveva già avanzato, considerata la stagione in cui le gare calcistiche sono sospese. L'ultimo sbarco degli eroi ...

Scaletta di Calcutta a Rock in Roma - ultimi biglietti e Info utili sul concerto all’Ippodromo delle Capannelle : È il giorno di Calcutta a Rock in Roma. Questa sera, giovedì 27 giugno, l'appuntamento con il live di Calcutta è alle 21,30 all’Ippodromo delle Capannelle e in diretta su Rai Radio2, che si conferma radio ufficiale del Rock in Roma. Per il concerto di Calcutta a Rock in Roma sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti al prezzo di 28,75 euro per posto unico intero non numerato. La location non consente l'acquisto di biglietti per ...