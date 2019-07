Conte convoca i sindacati | ‘Manovra sia condivisa’ Landini | ‘Ok il metodo | ora proposte’

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : i convocati dell’Italia. In Contemporanea la rassegna iridata del parabadminton : I Mondiali 2019 di Badminton e paraBadminton si disputeranno in contemporanea, dal 19 al 25 agosto, ed in unica sede, a Basilea, in Svizzera: sarà il solo Rosario Maddaloni a rappresentare l’Italia nella prima delle due rassegne, nel tabellone di singolare maschile, che avrà il via il 19 e che sarà sorteggiato lunedì 5 agosto. Nel paraBadminton invece saranno quattro gli azzurri in gara: Rosa Efomo De Marco, impegnata nel singolare ...

Inter – Diramata la lista dei convocati di Conte per la tournèe in Asia : c’è anche Nainggolan : Nainggolan alla volta dell’Asia: il belga partirà con l’Inter per la tournèe di Singapore Se pochi giorni fa Radja Nainggolan, così come accaduto ad Icardi, era stato rispedito a casa dal raduno dell’Inter a Lugano, oggi arrivano notizie che fanno sperare il calciatore belga. Il nome di Nainggolan infatti è nell’elenco dei 27 giocatori nerazzurri convocati da Conte per la tournèe in Asia. anche se il calciatore ...

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...

Salvini convoca le parti sociali sulla Manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Immigrazione - Conte scrive ai ministri<br> e convoca un vertice urgente : Secondo quanto riportato da AdnKronos e ripreso anche da LaPresse, il Premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice sul tema dei migranti per mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 19. Il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe scritto una lettera ai ministri coinvolti, ossia quello dell'Interno Matteo Salvini, quella della Difesa Elisabetta Trenta, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, quello degli Esteri Enzo ...

Inter - i 28 convocati da Conte per il ritiro di Lugano : Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 per l’Inter, missione importante per la squadra di Antonio Conte che si candida ad essere una grande protagonista per il prossimo campionato. La squadra ha raggiunto Lugano per la prima fase della preparazione, i calciatori si alleneranno nelle strutture dello stadio di Cornaredo dall’8 al 14 luglio. Questa la lista dei convocati. Portieri; Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso ...

Conte vuole un mandato pieno per trattare con l'Ue. Ma fatica a convocare il vertice a tre : Il rompicapo del premier è “mi fido o non mi fido? Stanno con me o sono contro di me?”. Giuseppe Conte non ha ancora ricevuto quelle rassicurazioni piene che aveva chiesto ai due vicepremier Salvini e Di Maio nella famosa conferenza stampa dell’aut aut. In queste ore cruciali, che precedono un vertice a tre complicato da convocare e che segnano l’inizio della grande partita con l’Europa, il presidente del ...

Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi : Giuseppe Conte (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’esperienza di governo di Giuseppe Conte potrebbe finire a poco più di un anno di distanza dal suo giuramento al Colle? Non è più solo un retroscena: nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Galeoni, a Palazzo Chigi, il premier ha evocato per la prima volta le sue dimissioni. “Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare”, ha dichiarato. “Se non ci sono le condizioni per andare ...

Conte convoca una conferenza alle 18. Governo in bilico? : Comincia un’altra settimana per il Governo gialloverde che ha appena compiuto un anno. Oggi Giuseppe Conte, terrà una conferenza stampa per chiarire il suo futuro e quello del Governo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Premier che, dalla sua pagina Facebook scrive: Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina ...

Il premier Conte convoca una conferenza stampa per oggi 3 giugno : Ormai la tensione nell'Esecutivo è palpabile, le elezioni si sono tenute da oltre una settimana, e sia il Movimento Cinque Stelle che la Lega continuano ancora a stuzzicarsi, anche se nelle scorse ore, in occasione della cerimonia del 2 giugno, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si sono stretti la mano. Un segnale forse di raffreddamento, ma da quello che ha detto poco fa Giuseppe Conte si capisce che la situazione potrebbe ...

Sblocca-cantieri - Conte convoca riunione : 12.57 "Ho ricevuto una lettera del presidente del Consiglio che convoca una riunione sullo sblocca cantieri. Io sono stamattina qui, il cantiere è sbloccato", ha detto il vicepremier Salvini all'apertura del primo tratto della Pedemontana veneta. La riunione si terrà alle 17.30 a Palazzo Chigi, prima della conferenza stampa del premier Conte.

Conte convoca la stampa a palazzo Chigi : cose importanti da dire : Roma – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi, lunedi’ 3 giugno alle ore 18.15, terra’ una conferenza stampa a palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni. Cosi’ una nota di palazzo Chigi. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi interessati a seguire l’evento, dovranno collegarsi al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite il seguente indirizzo: https://amei.palazzoChigi.it ...