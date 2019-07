Colpo di scena! Temptation Island 2019 | la soffiata sull’ultima puntata viene “dall’alto”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019): lunedì 29 e martedì 30 tutti sintonizzati su Canale 5 per sapere come si evolveranno le storie d’amore delle tre coppie rimaste ‘in gioco’. Sì, dopo il quinto episodio andato in onda lunedì scorso, ci sarà un doppio appuntamento del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, ma il racconto delle ultime coppie si concluderà ufficialmente con lanumero 6 del 29, quella in cui assisteremo ai falò di confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola. A proposito: tra i più attesi c’è quello di Ilaria e Massimo, lasciato praticamente a metà nella scorsa. Cosa che ha fatto infuriare i telespettatori, rimasti col fiato sospeso proprio sul più bello, quando cioè si stava per scoprire la decisione finale dei due. I fan sono però sicuri che nonostante tutto Ilaria e Massimo usciranno dall’Is Morus Relais insieme. (Continua dopo la foto) Sotto ...

FormulaHumor : RT @_madsness: @FormulaHumor *insert colpo di scena music here* - _madsness : @FormulaHumor *insert colpo di scena music here* - federicarusso15 : @gumas75 Un vero colpo di scena! -