Cambiano le regole di sicurezza per i pagamenti online

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) immagine: pixabay A partire dal prossimo 14 settembre l’Unione europea introdurrà nuoveper rendere più sicuri isui siti di shopping. Si tratta in sostanza di un aggiornamento dei metodi di autenticazione per iprevisti al momento dal protocollo Psd2, che dal 2018 tutela le forme di open banking e didigitali in tutta l’Unione sotto il controllo dell’Autorità bancaria europea (Abe). Le nuovedi autenticazione, conosciute anche come strong customer authentication (Sca), introdurranno una nuova forma di identificazione a due fattori. Mentre al momento lo standard applicato è quello del 3d Secure, che prevede comunque l’associazione di un numero di cellulare alla carta di credito, da settembre i clienti dovranno scegliere di fornire almeno due dei seguenti tre fattori per autorizzare un acquisto: qualcosa che conoscono (password o pin); ...

