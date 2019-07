Bergamo | sequestrato per un regolamento di conti | Dammi i soldi o ti rimando tuo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lavinia Greci Avvertimenti, minacce e il rapimento lampo dell'uomo, colpevole di essere il padre di uno dei "soci" che avrebbe sottratto 5mila euro da una Postepay. I tre autori del sequestro sono in carcere da martedì Avrebbero rivolto delle minacce telefoniche al fratello di uno dei "soci", responsabile, secondo loro, di una truffa, e gli avrebberoil padre sessantenne. L'ultima chiamata, piena di insulti, si era interrotta improvvisamente: "Pezzo di m..., dove sono i miei? Vi scanno tutti...Non avete capito con cui avete a che fare. Vi scanno tutti". Per questo motivo, Peter Hudorovich (detto Michele), Gabriele Hudorovich e Gabriele Arnesto, tutti residenti nel Bergamasco, sono in carcere da martedì per sequestro di persona e rapina. Il sequestro Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tre se la sarebbero presa con la famiglia Bovino per un ...