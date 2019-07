Uomini e Donne news | Manuel e Giulia | “Ti manca?” | la risposta di lui farà discutere

Uomini E DONNE/ Paolo e Sabrina : 'il vero motivo dietro la nostra crisi' - Trono over - : Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? L'indiscrezione sulla ex coppia del Trono over di UOMINI e DONNE fa sognare

Uomini E DONNE/ Video - Gemma Galgani : 'mi mancano le parole...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news: Gemma Galgani perde le paroe di fronte ad un Video realizzato per lei da una fan. Ecco perché.

Nilufar Addati di Uomini e Donne pronta a denunciare : il suo appello : Uomini e Donne: Nilufar Addati denuncia una fan di Giordano Mazzocchi Nilufar Addati non sta di certo passando un bel periodo. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo social. Qualche ora fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere intenzionata a denunciare una fan del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il motivo? La persona in questione sarebbe ossessionata da lei, tanto da creare numerosi profili fake per parlare ...

Uomini e Donne - Nilufar presa di mira sui social : le precisazioni su Giordano : Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social da una fan di Giordano: lo sfogo e le parole sull’ex fidanzato Tempi duri sui social per chi è un volto noto. Sebbene il web sia ormai diventato una fonte di guadagno per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, spesso questi si ritrovano anche a […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social: le precisazioni su Giordano proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over - Denise su Sebastiano svela : “Mi ha fatto dannare” : Denise Pantano del Trono Over racconta un retroscena su Sebastiano In quest’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne sono nate diverse coppie, tra le quali quella composta da Sebastiano Mignosa e Denise Pantano. Proprio quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, parlando della sua storia con l’uomo. Storia che pare stia andando veramente a gonfie ...

Uomini E DONNE/ Sonia felice con le amiche - Ivan Gonzalez... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? Lei si diverte con le amiche, lui...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri pronto per una serata speciale : Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne chiede rispetto Riccardo Guarnieri, Sossio Aruta, Michael De Giorgio, Oronzo Carinola e Gianpaolo Quarta, saranno protagonisti venerdì prossimo, 26 luglio, di una serata di beneficenza. Pochi minuti fa Riccardo Guarnieri ha ricordato l’evento “Un calcio per l’Alzheimer” che si svolgerà a Taranto presso lo Stadio Comunale di Statte, invitando tutti a partecipare. ...

Uomini e donne - Giulio Raselli risponde furioso a chi lo definisce "arrivista" - : Serena Granato Da Uomini e donne a Temptation Island, Giulio Raselli è uno dei volti Mediaset più discussi del momento Può dirsi uno dei personaggi più criticati del momento, tra i nuovi volti di Canale 5. Dopo aver fatto parlare di sé, dicendosi affranto per la scelta maturata dall'ex tronista Giulia Cavaglia, che a Uomini e donne ha scelto Manuel Galiano, Giulio Raselli è tornato al centro del gossip. Anche questa volta le critiche ...

Irene Capuano non smette di dimagrire : preoccupazione per la ex corteggiatrice di Uomini e donne : Magrezza preoccupante. Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e donne sta dimagrendo a vista d’occhio e la cosa preoccupa i fan. La Capuano è sempre molto attiva sui social ed è proprio tramite i social che i fan si sono accorti che la ragazza è troppo magra. Nelle ultime ore, la ragazza ha voluto dare il buongiorno a tutti i fan e ha ammesso lei stessa di essere preoccupata per via della sua magrezza, più evidente sul viso. L’ex ...

Uomini e Donne News - Raffaella Mennoia Annuncia una Sorpresa Speciale! : La nuova stagione di Uomini e Donne partirà solo a metà settembre. Ma intanto le due coppie scoppiate spiegheranno al pubblico i motivo della loro rottura. Cosa hanno in comune Angela Nasti e Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano? Sono le ultime due coppie di Uomini e Donne che dopo poche settimane dalla scelta sono anche scoppiate facendo infuriare i fans del programma. E adesso per tutti arriva un regalo speciale: venerdì 26 luglio ...

Uomini e Donne/ Diletta Pagliano presto mamma : 'Si chiamerà Thomas' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news Trono Classico. Diletta Pagliano sta per diventare mamma: 'Sarà un maschietto e si chiamerà Thomas, ma...'

Uomini e Donne - Teresa e Andrea imprevisto in spiaggia : il video : Ultime notizie U&D, Andrea e Teresa hanno un (divertente) imprevisto durante le vacanze Teresa e Andrea di Uomini e Donne hanno deciso di passare le vacanze a Formentera, come tantissimi personaggi che hanno partecipato al dating show di Canale 5. I due si stanno divertendo da pazzi: non si sarebbero mai immaginati di raggiungere un […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Andrea imprevisto in spiaggia: il video proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Raffaella Mennoia - prime immagini delle interviste - Trono Classico - : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono in crisi? Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, arriva la versione dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini sono tornati insieme dopo la crisi : "Lui mi aveva nascosto delle cose..." : Paolo Marzotto è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre.Paolo, infatti, dopo una conoscenza, ovviamente naufragata in tempi brevi, con Gemma, ha conosciuto Sabrina con cui, in tempi altrettanto brevi, ha lasciato insieme Uomini e Donne per vivere la storia d'amore al di fuori della ...