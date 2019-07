Una razza di cani sta terrorizzando una città | sono randagi | tanti e molto aggressivi | la

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) In unadell’Arizona, negli Stati Uniti d’America, unadista seminando il terrore. Si tratta di Chihuahuache, nonostante la piccola taglia,diventatiferoci e stanno seminando il panico perché aggrediscono. E’ accaduto che molte famiglie hanno abbandonato questiin seguito a gravi problemi economici che cistati in quella zona d’America e questisiritrovati per strada e siuniti e girano per laaggredendo chiunque trovano sul loro cammino. Si sta diffondendo una vera e propria fobia e la gente ha paura ad uscire di casa Questa cittadina, Maryvale sta vivendo un momento davvero difficile anche perchè questidi notte girano per lamangiando dai cassonetti e sporcando le strade. Si tratta, inoltre, dinon sterilizzati che posportare malattie.

