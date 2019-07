No Tav: non esistono governi amici

Dopo il via libera del premier alla Tav un post di area No Tav commenta: Conte "dimostra di non conoscere la determinazione dei No Tav" e annuncia per sabato una mobilitazione" per fermare quest'opera inutile ed imposta". Poi: "Faremo come sempre, mettendoci di traverso quando serve e portando le nostre ragioni in ogni luogo di questo Paese che siamo convinti stia con noi". "Scontato" il voto in Parlamento "dove i M5S voterebbero contro per salvarsi la faccia". "Non ci sono, la manfrina è giunta alla parola fine".(Di mercoledì 24 luglio 2019)