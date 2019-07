Morto Rutger Hauer | l' attore olandese aveva 75 anni Fu il replicante di Blade Runner

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 24 luglio 2019), l'che impersonò ildi, film con Harrison Ford.75. La conferma viene dall'agente Steve...

RollingStoneita : 'Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi'. È morto #RutgerHauer, il famoso replicante di #BladeRunner… - ladyanakina : Che brutta notizia! ?? Tutti lo ricordano come il replicante di Blade Runner, ma per me sarà sempre Etienne Navarre… - tempoweb : È morto #RutgerHauer. Addio all'indimenticato replicante di #BladeRunner -