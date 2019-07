Lo sciopero rinviato di Alitalia e la morte di Rutger Hauer

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2019) In Italia I No Tav annunciano un corteo verso il cantiere di Chiomonte sabato prossimo. “Conte perderà voti e rispetto”, ha scritto il movimento No Tav della Val di Susa. “Sono scontento della situazione, deciderà il Parlamento”, ha detto Beppe Grillo. Di Maio: “Possiamo fermare la Tav in Parlamento

ilfoglio_it : Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo senza fronzoli e divagazioni. Le notizie del giorno, in breve - bizcommunityit : Alitalia, sciopero di venerdì rinviato al 6 settembre - TV2000it : Trasporti, Italia bloccata. Rinviato al 6 settembre sciopero aereo -