La Candida auris si sta diffondendo pericolosamente per colpa del riscaldamento globale

Candida auris - l’ascesa del fungo killer forse è causata dal riscaldamento globale : (foto: Getty Images) Quanti danni possono fare i cambiamenti climatici? Sempre uno in più di quanti possano venirci in mente. Secondo alcuni ricercatori, per esempio, il riscaldamento globale potrebbe essere stato un fattore determinante nell’affermazione di Candida auris come emergenza di salute pubblica. E il cosiddetto fungo killer, che è super-resistente ai farmaci e uccide la metà delle sue vittime in tre mesi, potrebbe essere solo il ...