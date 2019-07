I ragazzi del Jova Party e l' illusione di essere liberi

Gué Pequeno giustica il declino della musica italiana : “Con i ragazzini è facile parlare di droga e soldi” : In una recente intervista a Vanity Fair, Gué Pequeno giustifica il declino della musica italiana. O meglio, spiega i motivi per i quali i giovani siano attratti dalle tematiche della trap. Il rapper di Gentlemen viene dal rilascio del nuovo EP Gelida Estate, da cui ha estratto il singolo Montenapo, e dall'esperienza come giudice a The Voice of Italy nel quale ha debuttato al fianco di Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan. Nelle ...

Tom Hanks idolo della tv dei ragazzi in «A Beautiful Day in the Neighborhood». Il trailer : Tom Hanks come Fred Rogers. Sony ha rilasciato il primo trailer ufficiale di A Beautiful Day in the Neighborhood, film dedicato al celebre personaggio televisivo statunitense ideatore della serie educativa destinata ai bambini intitolata Mister Rogers’ Neighborhood. Il film, diretto da Marielle Heller (Diario di una teenager e Copia originale, da tre nomination Oscar) porta in scena un duetto tra Tom Hanks, che interpreta Fred Rogers, e ...

La baby gang della Brianza che terrorizzava i ragazzini : Sui social si facevano ritrarre pistola in pugno e passamontagna sul viso e nella vita reale il loro non era un semplice atteggiamento, ma un modo di vivere. Nullafacenti, quasi senza istruzione, provenienti da famiglie problematiche in cui spesso i genitori avevano precedenti penali, per quattro minorenni di Vimercate, alle porte di Monza, la via della delinquenza sembrava segnata e loro l'hanno imboccata fino al carcere, dove li ha ...

Biennale Teatro 2019 - il direttore Antonio Latella : “All’insegna del teatro per ragazzi” : Prende il via il 47. Festival Internazionale del teatro della Biennale di Venezia diretto dal regista Antonio Latella che ai microfoni di Fanpage.it racconta le scelte di questa edizione, tutta dedicata alla scrittura per il teatro e al "teatro ragazzi" con l'importante riconoscimento al regista olandese Jetse Batelaan a cui verrà conferito il Leone d'Argento.Continua a leggere

“Giorgio Ambrosoli” - “I ragazzi dello zecchino d’oro” e “Nilda” i primi Tv Movie della Rai di autunno : Annunciati i Tv Movie Rai di autunno Diffusi il 9 luglio i palinsesti Rai, poi il calendario delle fiction e ora i Tv Movie di autunno. I titoli annunciati sono tre: “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo e il ...

Andrea Camilleri - quando lo scrittore disse ai ragazzi del liceo : “Non credete a Renzi o ai 5 Stelle - sono già cadaveri” : “Oggi la politica è rappresentata da gente che ha degradato il lavoro. Nel lavoro consiste buona parte della dignità dell’uomo.E ci si domanda che valore abbia l’articolo 1 della Costituzione. La verità è che i primi a non considerarla sono i partiti della sinistra, del cosiddetto centrosinistra” Lo disse nel giugno del 2017 lo scrittore Andrea Camilleri, morto oggi all’ospedale Santo spirito di Roma dove era ricoverato da un mese, ...

Ragusa - dopo i funerali del ragazzino investito dal Suv c’è ancora chi parla di onore : “Mio figlio adesso mangia terra”. A queste cinque parole il cuore si inchioda, l’aria rafferma resta sbarrata nei polmoni mentre la testa tenta appena di immedesimarsi nel dolore insopportabile del padre che le pronuncia. Per un attimo si resta vuoti. Ma non è l’unico momento così. Domenica, durante i funerali di Alessio, undici anni falciati da un Suv sul marciapiede davanti casa, svanisce ogni speranza anche per Simone, cuginetto di dodici ...

Ragusa - il papà del ragazzino travolto dal Suv al funerale : “Lasciamo Vittoria - non possiamo più vivere qui” : “Io e mia moglie non possiamo più vivere qui, lasciamo Vittoria. Chiediamo solo giustizia per nostro figlio”. A parlare, durante il funerale, è Alessandro D’Antonio, il papà di Alessio, il ragazzino di 11 anni travolto nella città Ragusana da un Suv insieme al cugino Simone, di 12 anni. Alla guida dell’auto c’era Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ai test di alcol e droga e arrestato per omicidio stradale. I ...

Ragusa - ragazzini travolti dal Suv : l’auto piomba sulla stradina e poi sbanda. Le immagini dell’incidente : L’auto che arriva nella stradina a velocità eccessiva, poi sbanda e finisce contro un edificio. Sono le immagini, di una telecamera di videosorveglianza, che hanno catturato l’incidente avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa, e che è costato la vita a due cugini di 12 e 11 anni. L’autista, Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato per omicidio stradale. Puglia, 3 ...

Incidente a Jesolo : morti tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e i 23 anni della zona di San Donà : Tragedia della strada in Veneto, l’ennesima. Quattro giovani sono morti, nella notte tra sabato e domenica, a Jesolo dopo che

I ragazzi della quinta A del Besta di Ragusa : insieme dopo 39 anni : Si ritrovano dopo 39 anni dal diploma, sono i "ragazzi" della quinta A dell'Istituto commerciale Fabio Besta di Ragusa.

ragazzi selvaggi : le storie vere dei bambini della jungla : Kamala and Amala, India, 1920Shamdeo, India, 1972Marina Chapman, Columbia, 1959Sujit Kumar (The Chicken Boy), Fiji, 1978Marie Angelique Memmie Le Blanc, France, 1731Dal 1300 a oggi si registrano circa una sessantina di Ragazzi selvaggi. La scena è sempre la stessa: trovati nei boschi, non sanno parlare, camminano carponi, sono diffidenti verso gli umani. A volte vivono tra animali, si comportano come loro, ma non sono animali: sono bambini ...