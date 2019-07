Golf – FedEx St Jude Invitational | assenti Francesco Molinari e Woods | sfida tra Koepka

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019)e Tigersaltano ilSt.. Di nuovo a confronto l’elite mondiale: attesa per Brooks, Dustin Johnson e Shane Lowry Nuovamente a confronto l’élite mondiale, con la presenza di 46 giocatori tra i primi 50 del world ranking, nel WGC-St.(25-28 luglio), terzo dei quattro eventi stagionali del WGC che avrà luogo al TPC Southwind di Memphis nel Tennessee una settimana dopo l’Open Championship. Calamitano l’attenzione alla vigilia Brooks, leader mondiale, e Dustin Johnson, numero due, ma è atteso alla prova con molta curiosità Shane Lowry, vincitore a sorpresa, ma più che meritatamente del major britannico. E probabile che non ripeterà le stesse prodezze, soprattutto se non avrà smaltito la massiccia dose di adrenalina, ma dopo un successo del genere una pausa non sarà certo scandalosa. Fanno però ...

