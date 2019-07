Cassa depositi e Prestiti e Leonardo consolidano sinergie già avviate

Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 24 luglio 2019)hanno sottoscritto un memorandum of understanding con l'obiettivo di consolidare legià

ferpress : Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo consolidano la loro collaborazione a favore del Sistema Paese - Ferpress - ItalianPolitics : Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo consolidano la loro collaborazione a favore del Sistema Paese - comunicato:… - ItalianPolitics : Per saperlo: Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto con Leonardo un 'Memorandum of Understanding' per consolidar… -