Ag Gaetano | “Il sogno é quello di rimanere nella rosa del Napoli | ma non escludo nulla”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nel pomeriggio di TMW Radio, Giulio Dini, procuratore di Gianlucaha parlato del futuro del giovane assistito: “Il ritiro è cominciato con idee precise, ma strada facendo sta dando tante risposte convincenti. L’allenatore lo sta impiegando tra i centrali davanti alla difesa, non era stato entusiasta della posizione ma la sua risposta è stata notevole, si sta mettendo in evidenza. L’idea sarebbe quella di, ma non si esclude nulla”. Leggi anche : Ancelotti a Sky: “Il risultato interessa poco, stiamo provando il pressing alto, Verdi sta bene, decide con la società”a Sky: ” Faró di tutto per questa maglia, é unindossarla” Fedele: “Elmas non è dinamico, troppo lento. ADL e Ancelotti dicono di voler vincere…”– Cremonese 3-3, il commento del club azzurro L'articolo Ag.: “Ildi...

annatrieste : Bravo Hysaj! Così si difende il pallon... ah no era Gaetano scusate mi pareva strano #napolicremonese - ilnapolionline : A fine gara, attraverso il profilo del club azzurro le parole del classe 2000 Gianluca Gaetano - ilnapolionline : G. Gaetano: “Il Napoli? Darò tutto per la mia squadra del cuore” -