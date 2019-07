Tav | voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro | ‘da Conte attestato stima’

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Si rincorrono per tutta la giornata, fuori e dentro il governo, ledi un possibile passo indietro di Daniloalla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.che girano anche in ambienti 5 Stelle, dove la permanenza del responsabile del Mit continua ad essere considerata fortemente in bilico. Fatto sta, che a stretto giro dalle parole del premier Giuseppesul Tav, quel che trapela è chesarebbe deciso a tenere: pur confermando la netta contrarietà all’opera, ha apprezzato l’di stima da parte di. Così come viene sottolineato dalle stesse fonti che i 3 miliardi aggiuntivi che si otterrebbero dalla Ue, grazie al lavoro portato avanti dal Mit, cambierebbero il segno dell’analisi costi benefici sull’alta velocità, liberando risorse fresche per altre opere ...

