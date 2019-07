Salone di Francoforte 2019 - Tutte le novità in arrivo alla rassegna tedesca

Fonte : quattroruote

(Di martedì 23 luglio 2019) Siamo sempre lì. I saloni perdono adesioni, e anno dopo anno il conto dei marchi che non vanno si fa via via più consistente. Un discorso valido perle principali rassegne mondiali, che coinvolge pesantemente anche quelle che riguardano più da vicino noi europei. Ma se anche Ginevra, manifestazione neutrale per vocazione e geografia, ha iniziato a perdere pezzi, bisogna guardare a quanto accade negli spazi espositivi dei saloni di Parigi e, più schierati con le due principali industrie automobilistiche del continente, per percepire le dimensioni del fenomeno nella loro reale estensione.Toyota, Fca, Psa: tre assenze pesantissime. Il, nella tradizionale alternanza biennale tra la Ville Lumiére e la capitale finanziaria della Germania, è il turno di quest'ultima. Già colpita da numerose defezioni nelle edizioni 2015 e soprattutto 2017, l'Internationale ...

