Duncan James | coming out e fidanzato | Con Rodrigo sono orgoglioso di essere

Duncan James presenta il nuovo fidanzato Riccardo Resi : “Mi rende orgoglioso di essere gay” : L'ex cantante dei Blue annuncia il nuovo fidanzamento con Rodrigo Resi, filmaker e fotografo brasiliano trapiantato in Belgio. Ma la notizia è un suo commento successivo, in cui ringrazia per l'enorme ritorno d'affetto dei fan: "Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out".Continua a leggere

Duncan James dei Blue fa coming out : “Sono orgoglioso di essere gay” : “Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay”. Con queste parole Duncan James, il cantante volto simbolo dei “Blue”, ha fatto coming out, rivelando al pubblico il suo amore per Rodrigo Reis. “Allarme foto carina! Una persona così bella fuori e ...

Duncan James fa coming out : ha una storia con Rodrigo Reis - : Alessandro Pagliuca Sul suo profilo Instagram Duncan James ammette di avere una relazione omosessuale con Rodrigo Reis Duncan James, cantante che ha raggiunto la notorietà con la boy band Blue tra il 2001 e il 2005, è considerato un sex symbol da moltissime fan. Sabato aveva pubblicato una foto insieme ad un ragazzo su Instagram, dove conta 333mila follower. Nella didascalia del post, che ha superato i 31mila like, si leggeva: ...

Duncan James dei Blue fa coming out e pubblica una foto con il fidanzato : Duncan James, per anni, ha fatto cantare e innamorare le fan dei Blue, la band al maschile che ha scalato le classifiche di vendita con le loro hit, arrivando al primo posto in tutto il mondo con brani come One love. In queste ultime ore Duncan, tra i cantanti più amati in assoluto, è tornato a far parlare di se perché ha ufficializzato la sua nuova relazione con un ragazzo, facendo ufficialmente coming out circa la sua omosessualità, dopo che ...