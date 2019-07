Sarà sfida Quadarella-Ledecky sui 1500 sl | delusione Setterosa

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile : Garozzo e CasSarà si sfidano per un posto nei quarti - out Avola : I due azzurri si affronteranno negli ottavi di finale per un posto nei quarti, mentre Avola non è riuscito a superare il sudcoreano Dongsu Ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale del tabellone di Fioretto maschile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si ritroveranno uno di fronte all’altro in pedana nel pomeriggio, contendendosi un posto per i quarti di finale. Il ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Travaglia sconfigge Fabbiano nel derby e accede al secondo turno. Sarà sfida contro Fognini : E’ Stefano Travaglia ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano, match valido per il primo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il n.105 del ranking si è imposto contro il pugliese (n.92 del mondo) con il punteggio netto di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una vittoria comoda per Travaglia che quindi accede al secondo round, dove affronterà in un altro confronto tutto interno al Bel ...

Wimbledon 2019 : l’eterna sfida tra il mago Federer e il guerriero Nadal. Sarà spettacolo a Church Road : Dove eravamo a rimasti? A una finale di undici anni fa, il sole ormai aveva lasciato il Centrale di Wimbledon ma i due eterni rivali non volevano proprio saperne. Fu Rafael Nadal a prevalere in quel quinto set contro Roger Federer, imponendosi in un atto conclusivo in cui entrambi seppero dare il massimo. Rivivendo quelle emozioni, non sembra passato così tanto perché questi due fuoriclasse sono ancora qui, disposti a dividersi una torta ...

Softball - Europei 2019 : la finale Sarà tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Il circuito non ci favorisce - Sarà difficile : ci aspetta una sfida” : Andrea Dovizioso è reduce dal quarto posto nel GP d’Olanda 2019, il forlivese non è riuscito a brillare ad Assen e ora si trova a 44 punti di distacco da Marc Marquez, leader del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati si sta preparando per il GP di Germania che andrà in scena nel weekend al Sachsenring, uno dei circuiti preferiti da Marquez che cercherà un’altra vittoria per allungare definitivamente in testa alla classifica ...

Tour de France 2019 : i favoriti. Sarà sfida in casa tra Bernal e Thomas? Occhio a Fuglsang e Yates : Pronta a partire da Bruxelles, il prossimo sabato 6 luglio, l’edizione numero 106 del Tour de France. Sarà come di consueto uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda il ciclismo internazionale. Una startlist di livello stellare che vede al via praticamente tutto il top delle classifiche mondiali. Alcune assenze obbligate di corridori del calibro di Chris Froome e Tom Domoulin a causa di infortuni vari hanno rivoluzionato in ...

Coppa America - Venezuela-Argentina 0-2 : in semifinale Sarà super sfida contro il Brasile [FOTO] : Coppa America – Si è appena conclusa Venezuela-Argentina, partita valida per i quarti di finale della Coppa America. L’Albiceleste vince 2-0 e vola in semifinale contro il Brasile. L’Argentina parte all’arrembaggio: Aguero al 3′ incrocia il tiro ma trova la parata di Farinez. Al 7′ ci prova Pezzella di testa. Alla terza occasione, al 10′, l’Albiceleste passa con Lautaro Martinez: gran colpo ...

Energia - Starace : "Sfida Sarà rendere più efficiente la rete" : Venezia, 28 giu. (Adnkronos) - "La crescita di domanda elettrica sarà modesta, semmai la sfida sarà rendere più efficiente e flessibile la rete". Lo ha dichiarato oggi Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, a palazzo Balbi, a margine della presentazione della riconversione della central

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e Sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

Mondiale femminile - Olanda-Giappone 2-1 : saranno le Oranje a sfidare l’Italia [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - Olanda-Giappone 2-1 : saranno le Oranje a sfidare l’Italia : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Olanda-Giappone, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. saranno le Oranje le avversarie dell’Italia, sabato 29 giugno alle ore 15, grazie alla vittoria per 2-1. Parte subito forte l’Olanda che al 14′ chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma il difensore giapponese ha il braccio attaccato al corpo. Tre minuti dopo le Oranje ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Sarà una sfida all’ultimo voto. Speriamo di festeggiare lunedì” : Tutto pronto per il rush finale. A Losanna lunedì si concluderà la sfida tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are: verrà decisa infatti quale sarà la candidatura migliore tra quella italiana e quella svedese per andare ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il Bel Paese ci crede e sogna in grande: l’obiettivo è tornare ad ospitare i Cinque Cerchi a distanza di 20 anni da Torino 2006. A parlare all’ANSA è Giancarlo ...

Motocross - GP Germania 2019 : Tony Cairoli ancora in dubbio - Sarà grande sfida Gajser – Herlings? : Il Mondiale di Motocross 2019 non accinge a fermarsi e stiamo per assistere al terzo weekend di competizioni di fila sul tracciato del Teutschenthal, valido per il GP di Germania. Lo scorso GP di Lettonia ha rappresentato un vero punto di svolta per la lotta per il titolo tra lo sloveno Tim Gajser e il nostro Tony Cairoli, dopo che in gara-2 il siciliano è atterrato malamente sul proprio braccio destro in seguito a una brutta caduta e le sue ...