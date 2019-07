Salerno | gommone con quattro persone scompare nel nulla

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ignazio Riccio Quando è scattato l’allarme, il personale della Capitaneria di porto è alla ricerca del piccolo natante, che risulta disperso al largo della costa Le ricerche, senza sosta, sono ancora in corso. Dal pomeriggio di ieri, quando è scattato l’allarme, il personale della Capitaneria di porto è alla ricerca di un, cona bordo, che risulta disperso al largo della costa di. L’equipaggio ha interrotto i collegamenti radio e immediatamente sono partiti i soccorsi, via mare e via aerea. Oltre alle navi della Capitaneria di porto, infatti, la Guardia costiera ha cominciato a pattugliare dall’alto l’intera zona. Alcuni aerei stato girando in lungo e in largo con l'obiettivo di ritrovare i naufraghi. Fino a questo momento non c’è traccia del, che sembra essere scomparso nel. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di una ...

