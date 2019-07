Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio | biglietti in prevendita per il tour

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Leindi e conè ilteatrale in partenza a novembre. Letornano in concerto con un nuovo spettacolo e lo fanno per sorprendere i fan con l'. Le guiderà il maestro, in ognuno degli appuntamenti annunciati ed in programma fino al mese di dicembre.Lanée teatrale Leindi e conpartirà il giorno 11 novembre da Palermo per fare tappa il 12 a Marsala e il 13 a Catania. Cosenza, Bari e Napoli sono le tappe successive, poi Firenze e Torino.Il concerto a Bologna è in programma per il 2 dicembre, quello di Padova è atteso per il 5 dicembre. Milano e roma saranno le ultime due tappe dellanée: il gruppo sarà al Teatro Nazionale di Milano il 10 dicembre e all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma il 12 dicembre.Sono già disponibili in...

