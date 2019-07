Fondo “Volo” e fondo “Prostata”

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Avete mai sentito parlare del “Volo”? Il nome di memoria icariana null’altro è che unin denaro (un piccolo risparmio, contenuto in un salvadanaio a forma di maialino di porcellana… o di Airbus 300, fate voi) generato da chi, vi starete chiedendo con ansia? Anche se in ansia non siete per nulla, ve lo dirò lo stesso. Ma è semplice: sempre da noi! Dai cittadini! Dai fantasiosi, vituperati, massacrati, disperati cittadini! Come funziona? È molto semplice: innanzitutto in questo gioco i poveri non c’entrano. Cioè, mi spiego meglio: quelli che guadagnano troppo poco per poter sopravvivere, cioè 800 – 1000 euro… non perché non possano sovvenzionare ilvolo, per carità. È perché forse difficilmente, considerate le bollette da pagare, l’affitto, la ...

