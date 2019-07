Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019), 22 lug. -(AdnKronos) - Al via nell'isola diil progetto realizzato dall’amministrazione comunale con il consorzio Coripet in materia di riciclo dellaPet. L’iniziativa, che attua la normativa europea in materia di riciclo, è stata presentata da Monica Pasquarelli di Cor

misiagentiles : RT @Adnkronos: A Lampedusa bottiglie plastica usate si trasformano in sconto su Tari - BinaryOptionEU : A Lampedusa bottiglie plastica usate si trasformano in sconto su Tari - AltieriRaffaele : RT @Adnkronos: A Lampedusa bottiglie plastica usate si trasformano in sconto su Tari -