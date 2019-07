Sfregiata con un vetro | uccisa e fatta a pezzi dalle amiche | “Sei troppo bella”

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Invidia, gelosia, odio per quell’amica così bella e perfetta. Una bellezza che offendeva e che doveva sparire. Così, due adolescenti di 16 anni, hanno messo fine alla vita di Viktoria Averina aveva 17 anni appena e il suo corpo senza vita e martoriato è stato ritrovato in un cantiere abbandonato. Secondo l’autopsia, la ragazzina sarebbe stata prima torturata, poi strangolata e infine. Le ragazze accusate dell’omicidio adesso rischiano quindici anni di carcere. Il fatto drammatico è avvenuto in Russia, nella cittadina di Arkhangelsk. “La faccia di Viktoria Averina era stata tagliata usando deidi”, hanno riferito i poliziotti arrivati sul luogo del ritrovamento del cadavere. All’inizio le indagini avevano portato a investigare su un possibile maniaco. La brutalità dei segni lasciati sul corpo della ragazza avevano fatto pensare che la ragazzina fosse finita ...

