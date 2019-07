Scuola | autonomia differenziata ultime notizie | M5S esulta ma ‘resta un problema da

Scuola : è lite sull’autonomia. Per i professori addio chiamata regionale : Il tema era sostenuto da Lega e ministro Bussetti, il premier Conte: «Decentramento ma non su tutto»

Conte : Autonomia sì ma senza Scuola. Ira dei governatori : L'Autonomia si farà ma non sulla scuola: al termine del vertice a Palazzo Chigi sul regionalismo differenziato - a cui il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato - è evidente...

Autonomia - sulla Scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte : “Modello Scuola non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla Scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomia regionale - sulla Scuola vince il M5S. Conte : "Resta il nodo dei beni culturali" : Il vertice sull'Autonomia regionale che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sul nodo principale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su base regionale che avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo ...

**Autonomia : Giuliano - vince M5S e Scuola - resta unità** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo garantito, e non era per niente facile, l’unitarietà del mondo dell’istruzione, resterà unitario, assolutamente. L’articolo 12 è stato soppresso, una vittoria dei 5 Stelle ma, da uomo di scuola, posso dire vittoria della scuola italiana”. Così il sottosegretario alla scuola Salvatore Giuliano, lasciando il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi.“Non ci saranno ...

Scuola - autonomia e stipendi docenti ultime notizie : ecco il giudizio di Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ : Il tema della regionalizzazione della Scuola e dell’autonomia differenziata continua ad essere al centro del dibattito politico: mentre sui social i docenti discutono sulla possibile introduzione di ‘gabbie salariali’ per i docenti. Sull’argomento si è espressa la responsabile Scuola del Partito Democratico, onorevole Camilla Sgambato. Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ per gli insegnanti ‘Noi ...

Scuola - autonomia differenziata ultime notizie : Bussetti a testa bassa - spuntano gli incentivi : Divampa la polemica in seno al Governo in merito alla questione riguardante l’autonomia differenziata. In primissimo piano la Scuola, uno dei capitoli dove Lega e Movimento 5 Stelle dimostrano di essere in profondo disaccordo. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sembra intenzionato a prendere in considerazione i messaggi lanciati dal leader dei ‘grillini’, Luigi Di Maio: anzi, appare deciso ad andare avanti ...

Salvini e Di Maio divisi sull'autonomia se si parla di Scuola : sull'autonomia "siamo pronti da mesi, M5s ogni volta trova un dubbio diverso..." ha detto Matteo Salvini intervenendo questa mattina nella prima parte di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai. Il vicepremier si è detto comunque "estremamente paziente": "Cerco di portare avanti con fiducia" il progetto sull'autonomia regionale, che "fa bene a tutti, specie alle regioni del sud, premia il merito, chiede trasparenza, porta efficienza, punisce gli ...

Autonomia - Di Maio : bloccati sulla Scuola : 14.43 "Stamattina il tavolo sull'Autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della Scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della Scuola così come l'unità nazionale", ha detto su Fb il vicepremier Di Maio sul vertice a Palazzo Chigi. "L'Autonomia si deve fare, ma non fare male", "invito alla discussione con spirito costruttivo" ha affermato.

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e Scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e Scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - Di Maio : “Tavolo bloccato su Scuola. Non si può scegliere in quale regione nascere” : “Il tema non è l’Autonomia ma il tema è che il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere. I bambini non c’entrano niente con l’Autonomia”. Lo ha detto il vicepremier ministro del lavoro e sviluppo Luigi Di Maio, parlando con i cronisti dopo l’approvazione in Senato del ddl sul taglio dei parlamentari. “L’Autonomia si deve fare ma non ...