Parmitano arrivato sull’Iss

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) (AdnKronos) – In sole sei ore Lucaalla Stazione spaziale internazionale. Per l’astronauta dell’Esa, l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, a bordo della navicella spaziale russa Soyuz MS-13, è iniziata così la missione ‘Beyond’. La Soyuz, con a bordo i tre astronauti, è partita nel giorno del , avvenuto il 20 luglio del 1969 quando Neil Armtrong impresse la sua orma sul suolo lunare. Inoltre, il razzo Soyuz si è staccato oggi dallo stesso pad del cosmodromo di Baikonur da cui fu lanciato il russo Yuri Gararin, primo uomo ad arrivare nello spazio. I tre astronauti e, come riferisce l’Esa, l’ancoraggio con l’Iss è avvenuto alle 00:50 ora italiana di questa notte. Dopo il ‘docking’ (attracco), l’equipaggio ha eseguito controlli approfonditi e alle 3:04 il portello della ...

