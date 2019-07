Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 21 luglio 2019) L'indi. Questa volta la segnalazione arriva da Contrada Trippatore. "Non è solo inciviltà"

quotidianodirg : Ennesima discarica abusiva segnalata in territorio di Scicli - v_senigallia : ALA: 'Tubi in amianto in via delle Viole non trasferiti in discarica, ennesima triste cartolina per Senigallia'… - acaitaliasati : @agorarai @SergioCosta_min Sergio si vede che di rifiuti non capisci. Il compostaggio sinusa per rifiuti organici c… -