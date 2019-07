Battute e bacioni da talk-show servono a sciogliere ghiacciai di violenza

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2019) Quando i politici di professione furono soppiantati dai comici di professione, alcuni esemplari della specie sconfitta s’improvvisarono comici dilettanti per restare in scena o in Parlamento; altri, meno inclini al mimetismo, vissero il salto evoluzionistico come un oltraggio. “La politica è una cos

mauriziofiduci : @silviy_silvia @matteosalvinimi Hai ragione Silvia, faccio battute limitate in quanto, in effetti, sono limitato. N… - Mariofrancesco : #legarublona #altotradimento il problema è che quel capitone senza arte nè parte riesce solo a fare battute, mandar… -