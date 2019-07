Andrea e Natalia | lo scherzetto in macchina | “Mi ucciderà prima o poi”

UOMINI E DONNE/ Andrea Zelletta - dichiarazione d'amore per Natalia - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Andrea Zelletta sempre più innamorato di Natalia Paragoni, la dichiarazione d'amore sui social.

Andrea e Natalia mozzafiato - a Taranto prova d’amore : è così che lui si sbilancia : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’amore è al top dopo Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati, e questa vacanza a Taranto sembra stia andando per il verso giusto. Tanti sorrisi e occhioni sognanti nelle loro storie Instagram, parole d’amore e dichiarazioni emozionanti, e anche molto divertimento: un mix di […] L'articolo Andrea e Natalia mozzafiato, a Taranto prova d’amore: è così ...

Temptation Island Vip 2 - possibili coppie : Andrea e Natalia di U&D - Jeremias e Soleil : Chi saranno i protagonisti della seconda edizione Vip di Temptation Island? A poco più di un mese dal via delle riprese in Sardegna, ancora non è stata ufficializzata nessuna coppia del cast. Le tante ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, coinvolgono personaggi famosi di vario genere: dagli ex di Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, a Lory Del Santo e Marco Cucolo, fino ad arrivare a Francesco Chiofalo e Antonella ...

U&D - Andrea Zelletta smentisce le voci di crisi con Natalia e parla di evoluzione continua : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni da quando hanno lasciato il dating-show di Mediaset Uomini e Donne poco più di un mese fa, sono giorno dopo giorno sempre più innamorati. I fan, del resto, non avevano alcun dubbio sulla solidità della coppia, infatti fin da quando la 22enne di Sondrio aveva iniziato a corteggiare il tronista pugliese, si era capito che già fossero innamorati l'uno dell'altra. I due stanno vivendo una vera e propria storia ...

UOMINI E DONNE/ Andrea e Natalia - vacanze rimandate? 'Colpa di...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico e tronisti: il 26 agosto prenderanno il via le registrazioni della nuova edizione del programma?

UeD Andrea e Natalia : business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta : UeD Andrea e Natalia oltre le critiche. Il post passionale dell’ex tronista. Relazione per business? La battuta su Giulia e Angela e la Reazione di Zelletta Nella giornata di ieri Andrea Zelletta ha divulgato pubblicamente tra le sue Stories Instagram degli insulti recapitatigli da alcuni follower in posta privata. C’è chi gli ha scritto che […] L'articolo UeD Andrea e Natalia: business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta ...

Uomini e Donne : Andrea e Natalia - Prove di Convivenza! : Non tutte le coppie di Uomini e Donne scoppiano: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nonostante stiano insieme da poco sono già molto legati e fanno grandi piani per il loro futuro insieme. Ecco le ultime news sulla coppia! A modo loro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno stabilito un piccolo record: delle ultime coppie nate a Uomini e Donne sono anche l’unica che affronta la prima estate insieme e sono anche felicissimi di farlo. Il ...

