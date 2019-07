huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Lo scandalo dei fondi russi non ha scalfito la popolarità di Matteoe della Lega. Almeno per ora. I primidopo l’affaire Savoini pubblicati dal Corriere della sera evidenziano come il Carroccio non solo non scenda nelle intenzioni di voto ma addirittura risalga la china rispetto alle ultime rilevazioni.Secondo Nando Pagnoncelli di Ipsos infatti:La Lega rimane saldamente al primo posto, con una crescita di quasi tre punti nelle ultime settimane, e si attesta al 35,9% dei voti validi. La vicenda russa non lascia segni, anzi sembra aver compattato l’elettorato. Stabili i 5 Stelle, con un dato di poco superiore al 17%. Il Pd fa segnare un piccolo decremento, attestandosi al 21,6 mezzo punto in meno in tre settimane, un punto circa sotto il voto europeo.Anche il consenso personale di, poi, resta alto.Peril dato attuale di apprezzamento ...

Finferlo : Allora? Devo ancora ripeterlo? Ricordate Berlusconi? Più lo accusavano e più cresceva. Gli italiani amano questa ge… - RobertaAvolio74 : RT @HuffPostItalia: Sondaggi, i rubli non affossano Salvini - HuffPostItalia : Sondaggi, i rubli non affossano Salvini -